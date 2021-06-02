Meizu представила смарт-часы, которые полностью заряжаются за 45 минут

Meizu представила смарт-часы, которые полностью заряжаются за 45 минут

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02.06.2021 20:08

Укринформ

Китайская компания Meizu представила новые «умные» часы Meizu Watch.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 4,5-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением в 368 х 448 пикселей. В середине также установлена ​​батарея с мощностью в 420 мегаампер в час.

Общий вес Meizu Watch равен 69 грамм. Операционная память равна 1 Гб, а внутренняя – 8Гб.

Отмечается, что смарт-часы могут заряжаться до 35% за всего 15 минут, что будет достаточным для работы в течение одного дня. При этом полная зарядка до 100% продолжится 45 минут.

Благодаря Meizu Watch пользователи смогут отвечать на звонки, отправлять сообщения и даже слушать музыку без помощи смартфона.

Среди прочего «умные» часы, в частности, поддерживают Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC, а также измеряют сердечный ритм и контролируют уровень кислорода в крови.

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Устройство, которое доступно в цветах черного оттенка и мяты, стоит 235 долларов США.

Как сообщал Укринформ, компания Garmin, производитель смарт-часов и GPS-навигационной техники, представила «умные» часы второго поколения Garmin Venu 2.

По материалам: Укринформ