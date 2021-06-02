Китайский телескоп передал данные о скорости солнечного ветра всего за 20 секунд

Китайский телескоп передал данные о скорости солнечного ветра всего за 20 секунд

02.06.2021 11:05

Укринформ

Китайские ученые из Государственной астрономической обсерватории Академии наук Китая добились прогресса в наблюдении за межпланетным мерцанием с помощью крупнейшего в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST)

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Радиосигнал, испускаемый отдаленным плотным радиоисточником, рассеивается солнечным ветром, и, как следствие, на Земле можно наблюдать за случайным преломлением лучей.

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Данный феномен известен как "межпланетное мерцание", и наземные наблюдения за этим мерцанием могут помочь сделать выводы о физических свойствах солнечного ветра.

По словам исследователей, благодаря сверхвысокой чувствительности FAST информация о скорости солнечного ветра стала доступной всего за 20 секунд, что намного меньше того времени, которое требовали обычные радиотелескопы.

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Согласно данным исследования, несмотря на то, что за солнечным ветром можно с довольно высокой точностью наблюдать напрямую с помощью спутника или космического аппарата, наземные наблюдения за межпланетным мерцанием являются более экономичным способом получения такой информации о солнечном ветре, как, например, информации о скорости света.

Отмечается, что феномен межпланетного мерцания был обнаружен в 1960-е годы, и с тех пор исследования в этой области предпринимались различными странами, в том числе Великобританией, США, Японией и Индией. В Китае наблюдения за межпланетным мерцанием начались в 1990-е годы.

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Фото: Public Domain

По материалам: Укринформ