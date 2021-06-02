Инновационный музей G-Museum на Хмельнитчине будет создавать стартапы

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31.05.2021 11:30

Укринформ

В городе Городок Хмельницкой области открыли инновационный музей G-Museum, где будут проводить экскурсии, организовывать выставки и создавать стартапы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Городок.City.

«На базе музея набирают обороты три социальных проекта: G-club, G-school и G-hub. Они направлены на развитие творческой молодежи города Городок, которая заинтересована в получении знаний по направлению природоведения, консолидации в одном пространстве тех, кто интересуется личностью микробиолога Сергея Виноградского, а также создание условий для развития инновационных проектов и стартапов студенческой молодежи», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что залы музея размещены на четырех этажах. На первом из них филиал музея органов внутренних дел, на втором – экспозиции с историей Городка и его окресностей, на третьем – большой зал для выставок современных художников, на четвертом – лаборатория и зал с панорамой города.

С 31 мая по 12 июня музей смогут посетить только учащиеся Городокской громады, а с 14 июня – все желающие.

По материалам: Укринформ