Huawei представила собственную «операционку» для смартфонов

02.06.2021 18:11

Укринформ

Китайский технологический гигант Huawei официально представил новую операционную систему Harmony 2.0 для смартфонов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNET.

Отмечается, что Huawei представила ряд новых продуктов для глобального выпуска. Однако главной новинкой стала операционная система Harmony 2.0.

Harmony существует с 2019 года, но версия второго поколения впервые будет работать на гораздо более широком спектре продуктов Huawei, начиная от смартфонов, планшетов, умных часов и умных телевизоров, пишет издание.

Отмечается, что теперь компания будет иметь собственную альтернативу системе Android компании Google и системе iOS компании Apple.

В компании ожидают, что к концу 2021 года количество устройств с Harmony достигнет 300 млн.

На презентации в среду также были представлены планшет MatePadPro и умные часы премиум класса Watch 3. Huawei также анонсировала новые беспроводные наушники под названием FreeBuds 4, стилус и тд.

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Ранее вице-президент операционного отдела компании Huawei по искусственному интеллекту и интеллекта на основе всех сценариев Ян Хайсун заявил, что компания со штаб-квартирой в г. Шэньчжэнь будет сотрудничать с разработчиками приложений и аппаратного обеспечения, чтобы предоставить потребителям новые услуги с помощью новейшей операционной системы.

В мае ведущий китайский производитель бытовой техники Midea Group объявил, что до конца 2021 года компания выпустит около 200 новых моделей продукции, работающих на базе Harmony.

По материалам: Укринформ