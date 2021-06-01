Украина и Израиль провели первые консультации по кибербезопасности

Украина и Израиль провели первые консультации по кибербезопасности

01.06.2021 20:58

Укринформ

Украина заинтересована в эффективном киберпартнерстве с Израилем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр МИД.

"Украина и Израиль провели первые в истории двусторонних отношений консультации по вопросам кибербезопасности", – говорится в сообщении.

С украинской стороны в консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел (CDTO) Дмитрий Сеник и представители соответствующих министерств и ведомств. Израильская сторона была представлена ​​МИД и компетентным органом Израиля в сфере кибербезопасности.

«Реалии сегодняшнего дня требуют действенной системы противодействия атакам в виртуальном пространстве. В этом контексте чрезвычайно важную роль играет слаженное международное сотрудничество. Украина заинтересована в эффективном киберпартнерстве с Израилем», – подчеркнул Сеник.

В ходе консультаций стороны представили киберстратегию и национальные системы кибербезопасности Украины и Израиля, обменялись опытом по противодействию киберинцидентам.

Украинская и израильская делегации согласовали дальнейшие шаги для развития сотрудничества в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

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Как сообщал Укринформ, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая утвердил Стратегию кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы.

По материалам: Укринформ