Xiaomi создала технологию полной зарядки смартфона менее чем за 8 минут

Xiaomi создала технологию полной зарядки смартфона менее чем за 8 минут

01.06.2021 14:01

Укринформ

Китайская компания Xiaomi представила технологию HyperCharge, что позволяет зарядить смартфон за менее чем 8 минут.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Gadgets 360.

Технология HyperCharge была разработана в двух вариантах – проводного и беспроводного.

Первый вариант, имеющий мощность 200 Вт, способен полностью зарядить смартфон с батареей в 4000 мегампер за менее чем за восемь минут.

Отмечается, что в специальный блок питания добавляется провод, способный передавать высокое электрическое напряжение.

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Беспроводный вариант имеет мощность в 120 Вт. Он может полностью зарядить смартфон с батареей в 4000 мегампер за 15 минут.

О том, когда HyperCharge появится в серийных устройствах, не сообщается. Однако, вероятно, следует ожидать интеграции этой технологии уже в новых смартфонах Xiaomi.

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Как сообщал Укринформ, китайская компания Realme представила новый смартфон Realme X7 Max 5G.

По материалам: Укринформ