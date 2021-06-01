В Президентском университете будущего будет кластер биотехнологий с клиникой

В Президентском университете будущего будет кластер биотехнологий с клиникой

31.05.2021 15:03

Укринформ

В Президентском университете будущего будет создан отдельный кластер, посвященный биотехнологиям, с современной лабораторией и клиникой.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Образование и наука" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодняшние вызовы в сфере здравоохранения свидетельствуют, что медицина не может быть самостоятельной, она идет нога в ногу с инженерией. Наши сегодняшние студенты не могут быть просто студентами-медиками, они сегодня должны становиться конструкторами, исследователями, изобретателями. И чтобы все это сделать в одном ключе, мы решили запустить новый этап подготовки наших студентов в рамках реагирования на новые угрозы. Отдельный кластер в университете Президента будет посвящен биотехнологиям", – сказал Ляшко.

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По его словам, планируется создать единое инновационное пространство, в котором студенты будут получать знания. Соединив биотехнологии и предметы науки об охране здоровья, можно будет подготовиться к реагированию на биологические угрозы, хронические неинфекционные заболевания, старение населения, инфекционные болезни, подчеркнул министр.

Кроме того, отметил Ляшко, в кластере планируется создать современную лабораторию с третьим уровнем защиты (то есть пригодную для работы с микроорганизмами, которые могут вызвать серьезные и потенциально летальные заболевания в результате заражения через воздух) и университетскую клинику.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании Президентского университета будущего. В университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетическим и биотехнологиям.

Университет планируется построить до сентября 2023 года.

По материалам: Укринформ