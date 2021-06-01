Южная Корея представила первую космическую ракету собственного производства
Южная Корея представила первую космическую ракету собственного производства
Фото
01.06.2021 09:49
Укринформ
Южная Корея представила во вторник полностью собранную в стране модель космической ракеты собственного производства и планирует запустить ее в октябре этого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что на реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон (1,79 млрд долларов).
Собранная квалификационная модель «Нури» была транспортирована и установлена на стартовой площадке в Космическом центре Наро в Кохин. Она пройдет испытания в течение месяца.
Читайте также: США запустили в космос ракету с секретным военным грузом
Испытание будет охватывать такие процедуры, как зарядка топливных баков ракеты и отделение от стартовой площадки, который также был разработан по южнокорейской технологии.
В 2013 году Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету "Наро", хотя ее первая ракета была построена в России.
Фото: Yonhap
По материалам: Укринформ