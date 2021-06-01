Южная Корея представила первую космическую ракету собственного производства

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01.06.2021 09:49

Укринформ

Южная Корея представила во вторник полностью собранную в стране модель космической ракеты собственного производства и планирует запустить ее в октябре этого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что на реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон (1,79 млрд долларов).

Собранная квалификационная модель «Нури» была транспортирована и установлена ​​на стартовой площадке в Космическом центре Наро в Кохин. Она пройдет испытания в течение месяца.

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Испытание будет охватывать такие процедуры, как зарядка топливных баков ракеты и отделение от стартовой площадки, который также был разработан по южнокорейской технологии.

В 2013 году Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету "Наро", хотя ее первая ракета была построена в России.

Фото: Yonhap

По материалам: Укринформ