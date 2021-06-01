SpaceX планирует запустить плавучие космодромы в следующем году

SpaceX планирует запустить плавучие космодромы в следующем году

01.06.2021 09:05

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX ведет строительство своих первых двух плавучих космодромов на основе приобретенных буровых установок и планирует запустить их в эксплуатацию в 2022 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Компания планирует превратить буровые платформы в космодромы Deimos и Phobos, которые станут в будущем стартовыми и посадочными площадками для многоразовой ракеты Starship.

Нефтедобывающие платформы получили названия в честь спутников Марса. Ожидается, что они станут космодромами в 2022 году.

Как сообщалось, установки находятся в порту Браунсвилл, неподалеку от исследовательского центра Starship в Бока-Чика.

Читайте также: SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink

Сверхглубоководные нефтяные вышки 8500 и 8501 обошлись SpaceX в 3,5 миллиона долларов каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас) – крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве, стремясь облегчить тяжелое долговое бремя.

Пара платформ была приобретена в июле 2020 года корпорацией Lone Star Mineral Development. Последняя была зарегистрирована в июне 2020 года на имя финансового директора SpaceX Брета Джонса.

Незадолго до того, как была зарегистрирована компания Lone Star Mineral Development, Маск в Твиттере сообщил, что SpaceX планирует строить плавучие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

По материалам: Укринформ