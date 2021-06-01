Новый суперкомпьютер разработает 3D-карту Вселенной на основе исследований темной материи
Новый суперкомпьютер разработает 3D-карту Вселенной на основе исследований темной материи
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31.05.2021 15:17
Укринформ
Американский производитель процессоров Nvidia выпустил новый суперкомпьютер для разработки детальной 3D-карты Вселенной.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Tech Radar.
Суперкомпьютер назвали в честь астрофизика Саула Перлмуттера. Его первая задача – построить 3D-карту Вселенной, используя 6000+ графических процессоров Nvidia A100 Tensor Core.
«Он будет обрабатывать данные со спектроскопического прибора темной энергии (DESI), своеобразной космической камеры, которая может зафиксировать до 5000 галактик за одну экспозицию», – пояснил Дион Харрис, руководитель по маркетингу продуктов Nvidia HPC & AI.
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Фото: Nvidia / NERSC
Как отмечается в сообщении, в современной конфигурации «Перлмуттер» способен обеспечить почти четыре экзафлопcа эффективности искусственного интеллекта – этот показатель означает, что суперкомпьютер стал «самой быстрой системой на планете на 16-и 32-битной математической технологии с искусственным интеллектом со смешанной точностью» . Производительность суперкомпьютера планируют усилить за счет улучшения ядер процессора.
По материалам: Укринформ