Новый суперкомпьютер разработает 3D-карту Вселенной на основе исследований темной материи

Фото

31.05.2021 15:17

Укринформ

Американский производитель процессоров Nvidia выпустил новый суперкомпьютер для разработки детальной 3D-карты Вселенной.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Tech Radar.

Суперкомпьютер назвали в честь астрофизика Саула Перлмуттера. Его первая задача – построить 3D-карту Вселенной, используя 6000+ графических процессоров Nvidia A100 Tensor Core.

«Он будет обрабатывать данные со спектроскопического прибора темной энергии (DESI), своеобразной космической камеры, которая может зафиксировать до 5000 галактик за одну экспозицию», – пояснил Дион Харрис, руководитель по маркетингу продуктов Nvidia HPC & AI.

Читайте также: Астрономы создали самую большую карту темной материи Вселенной

Фото: Nvidia / NERSC

Как отмечается в сообщении, в современной конфигурации «Перлмуттер» способен обеспечить почти четыре экзафлопcа эффективности искусственного интеллекта – этот показатель означает, что суперкомпьютер стал «самой быстрой системой на планете на 16-и 32-битной математической технологии с искусственным интеллектом со смешанной точностью» . Производительность суперкомпьютера планируют усилить за счет улучшения ядер процессора.

По материалам: Укринформ