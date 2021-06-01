Минэнерго и Microsoft Украина подписали меморандум о сотрудничестве

31.05.2021 11:36

Укринформ

Министерство энергетики и компания Microsoft Украина подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере IT-модернизации и улучшения кибербезопасности энергетического сектора Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте министерства.

Меморандум предусматривает возможность сотрудничества в сфере IT-модернизации, цифровизации информационных систем учреждений и повышение уровня кибербезопасности предприятий топливно-энергетической отрасли. Также совместная работа Министерства энергетики с Microsoft будет способствовать внедрению в энергетическом секторе инновационных, в том числе облачных технологий, имплементации международных программ и стандартов в сферах кибербезопасности и киберзащиты.

«Сотрудничество Министерства энергетики Украины и Microsoft – это важный шаг для отрасли энергетики. Внедрение инновационных технологий поможет повысить эффективность работы Минэнерго и, соответственно, улучшит управление отраслью в целом. Также ожидаем от нашей совместной работы с Microsoft Украина повышения уровня кибербезопасности министерства», – сказал заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров.

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Отмечается, что Microsoft планирует и в дальнейшем сотрудничать со всеми другими пользователями, включая тех, которые работают в области энергетики, и внедрять инновации, которые удовлетворят спрос бизнеса на достижение будущего с нулевым уровнем выброса углерода.

Фото: mpe.kmu.gov.ua

По материалам: Укринформ