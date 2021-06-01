Технологии

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 1 минута чтения

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Фото

01.06.2021 13:24

Укринформ

Марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) провел на Красной планете чуть более 100 дней.

Издание ВВС собрало подборку снимков, сделанных им за это время на Марсе, передает Укринформ.

Perseverance прибыл на планету 18 февраля после почти 7 месяцев полета.

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Он создан на основе существующего ровера Curiosity, запущенного на Марс в 2011 году. Perseverance имеет семь научных приборов, 23 камеры и два микрофона для изучения поверхности марсианского кратера Езеро.

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе – сверхлегкий минивертолет Ingenuity, который прибыл на планету на марсоходе. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Читайте также: Сияющие облака на Марсе: ученые сделали открытие

Роботизированный вертолет-разведчик массой 1,8 кг используется для исследования поверхности Марса с целью дальнейших передвижений ровера. Он имеет солнечные батареи и может осуществлять полеты не более 3 мин в день и на расстояние не более 600 м.

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Perseverance должен собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить на Марс не ранее 2026 года.

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Читайте также: Китайский марсоход начал исследование Красной планеты

Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

Как сообщал Укринформ, в конце мая минивертолет Ingenuity совершил уже шестой полет на Красной планете.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главное за вторник: фастфуд на пользу, главный по жилью и шок-прогноз по Dogecoin

1 час ago

В ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды

1 час ago

Шевченко назвал наиболее нежелательного соперника на Евро-2020

2 часа ago

В Офисе Президента заявляют, что конфликта с Кличко нет

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button