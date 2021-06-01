Марсоход NASA провел на Красной планете первые 100 дней

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01.06.2021 13:24

Укринформ

Марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) провел на Красной планете чуть более 100 дней.

Издание ВВС собрало подборку снимков, сделанных им за это время на Марсе, передает Укринформ.

Perseverance прибыл на планету 18 февраля после почти 7 месяцев полета.

Он создан на основе существующего ровера Curiosity, запущенного на Марс в 2011 году. Perseverance имеет семь научных приборов, 23 камеры и два микрофона для изучения поверхности марсианского кратера Езеро.

19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе – сверхлегкий минивертолет Ingenuity, который прибыл на планету на марсоходе. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

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Роботизированный вертолет-разведчик массой 1,8 кг используется для исследования поверхности Марса с целью дальнейших передвижений ровера. Он имеет солнечные батареи и может осуществлять полеты не более 3 мин в день и на расстояние не более 600 м.

Perseverance должен собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить на Марс не ранее 2026 года.

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Как сообщал Укринформ, в конце мая минивертолет Ingenuity совершил уже шестой полет на Красной планете.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ