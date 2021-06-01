Китай хочет отправить трех астронавтов на свою новую космическую станцию

Китай хочет отправить трех астронавтов на свою новую космическую станцию

31.05.2021 16:23

Укринформ

В июне экипаж из трех мужчин-астронавтов отправится в трехмесячный полет на новую космическую станцию Китая "Тяньхэ".

Об этом заявил первый китайский космонавт, заместитель главного конструктора пилотируемых космических полетов страны Ян Ливэй, передает Укринформ со ссылкой на AP.

Как отмечается, пилотируемый корабль Shenzhou 12 с экипажем будет запущен с базы Цзюцюань на северо-западе Китая.

Астронавты будут практиковать выходы в открытый космос и проводить ремонт и техническое обслуживание, а также научные операции.

Ян Ливэй отметил, что в данной миссии женщин-астронавтов не будет, однако в последующих их участие планируется.

Как известно, "Тяньхэ" – базовый модуль китайской модульной космической станции. Представляет собой центр управления станцией.

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Он состоит из трех частей: служебного (приборно-агрегатного) отсека, лабораторного отсека (меньшего диаметра) и специального переднего стыковочного отсека сферической формы. На лабораторном отсеке планируется установить панели солнечных батарей и большой манипулятор. Также на внешней поверхности "Тяньхэ" установлены блоки гиродинов, жидкостные двигатели, антенны для связи с Землей и системы корректировки причаливания и обеспечения стыковки.

Масса модуля – 24 тонны, его длина – 18,1 метра, диаметр – 4,1 метра.

Всего запланировано еще 11 стартов для полной сборки станции, общая масса станции возрастет до 100 тонн.

Основной модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту 29 апреля.

По материалам: Укринформ