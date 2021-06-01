Киевстар подключил к 4G еще 329 населенных пунктов

31.05.2021 14:24

Укринформ

Национальный телекомоператор «Киевстар» в мае подключил к сети 4G еще 329 населенных пунктов, 129 тысяч жителей Украины получили возможность пользоваться новыми мобильными технологиями.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Киевстар увеличил покрытие 4G сети во всех областях Украины. Так, в мае возможность доступа к услугам 4G получили жители еще 329 населенных пунктов. В Винницкой области 4G связь появилась в населенных пунктах Михайловка, Морозовка, Павловка, Росоша, Садковцы, Снитков, в Донецкой – Владимировка, Криворожье, Торецкое, в Киевской – Богданы, Ваховка, Дениховка, Дерновка, Дмитренки, Кулажинцы, Мирча, Халепья, в Луганской – Воеводское, Городище, Даниловка, Дёмино-Александровка, Демьяновка, Красная Таловка, Станица Луганская, Таловое, в Сумской – Воздвиженское, Деркачовка, Добрянское, Довжик», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря появлению связи 4G в этих населенных пунктах еще 129 тысяч жителей Украины смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Для этого Киевстар активировал технологию LTE900 на 149 базовых станциях.

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В пресс-службе рассказали, что в I квартале 2021 года Киевстар в общей сложности инвестировал в развитие новых технологий связи свыше 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось в этот период на 24,3%, а использование мегабайтов на одного абонента выросло на 27,5%. На сегодняшний день связью 4G в сети Киевстар пользуются почти 100 миллионов человек.

Как сообщал Укринформ, Киевстар установил в Украине свыше 15 тысяч базовых станций, на которых уже активирована технология LTE (4G). Таким образом 87,8% населения Украины могут пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора. Компания продолжает строительство сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие 4G в небольших и труднодоступных населенных пунктах благодаря перераспределению радиочастот диапазона 900МГц. Базовые станции, работающие на этих частотах, охватывают связью большие территории, что важно для строительства мобильных сетей в отдаленных населенных пунктах. Для этого Киевстар добровольно поделился с другими участниками рынка радиочастотным спектром 900 МГц и 1800 МГц. Так другие мобильные операторы смогли сформировать сплошные полосы радиочастот, что является критическим для развития скоростной мобильной передачи данных.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ