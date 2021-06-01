Технологии

Google Photos ограничил бесплатное использование облачного хранилища

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Google Photos ограничил бесплатное использование облачного хранилища

Google Photos ограничил бесплатное использование облачного хранилища

01.06.2021 14:59

Укринформ

Сервис хранения изображений Google Photos с 1 июня 2021 года установил ограничения на использование облачного хранилища и будет взимать плату, если аккаунт будет использовать более 15 гигабайт облачного пространства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

По данным Engadget, каждая фотография, резервное копию которой пользователь загружает в Google Photos, будет учитываться в ограничении объема памяти – как сжатое изображение, так и оригинального качества, при условии, что она не поступает с телефона Pixel. Если пользователю необходимо больше места, придется платить по тарифам Google One. Цена зависит от количества пространства в облачном хранилище – от 2 долл. в месяц за 100 ГБ дискового пространства до 2 ТБ за 10 долл. на месяц.

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По данным компании, более миллиарда человек еженедельно создают резервные копии свыше 28 млрд фотографий в Google Photos. В среднем каждый пользователь создает резервные копии не менее четырех фотографий ежедневно. Это может показаться небольшим числом, но ежегодно в Google Photos хранятся почти 1,5 трлн фотографий.

По материалам: Укринформ

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