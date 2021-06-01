Дубайская компания создала робота-рекламщика

01.06.2021 16:34

Укринформ

Дубайская компания RoboAds разработала RoboSignage – первого коммерческого робота для рекламирования товаров и услуг в закрытых помещениях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Fintech Times.

Сам робот может быть размещен в общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры, выставки, станции метро и в других местах с большим потоком людей.

Передвигаясь по полу, он показывает рекламу и позволяет потенциальным потребителям связываться с агентами по обслуживанию клиентов с помощью виртуальных видеозвонков.

Отмечается, что RoboSignage оснащен четырьмя 140-сантиметровими экранами с разрешением в 4K.

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Робот может управляться как автономно, так и с помощью PTZ-камеры, которая передает видео в режиме реального времени.

В RoboSignage установлены 2 лидарных сканера, которые позволяют ему избегать препятствий при передвижении.

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Аппарат также уменьшает потребность в физическом взаимодействии с людьми, что особенно полезно во время пандемии COVID-19.

Как сообщал Укринформ, исследователи из американского Университета Пердью (штат Индиана) разработали летающего робота, похожего на колибри.

По материалам: Укринформ