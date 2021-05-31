Украина заключила контракт на запуск спутника «Сич-2-30»

31.05.2021 19:24

Укринформ

Государственное предприятие "Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля" заключило контракт с нидерландской компанией ISILaunch по выводу на орбиту космического аппарата« Сич-2-30».

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Запуск спутника должен состояться из пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, согласно которому уполномочен на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части», – написал Уруский.

По его словам, уже осуществлен авансовый платеж.

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«Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв – январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины, и задача Президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена», – отметил руководитель Минстратегпрома.

Уруский добавил, что КБ «Южное» совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств проводит необходимые работы по подготовке к запуску «Сичи-2-30» и подготовки наземного сегмента.

«Запуск и дальнейшее использование спутника дадут возможность решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны», – пояснил вице-премьер-министр.

Уруский также отметил, что вывод на орбиту спутника «Сич-2-30» является первым шагом на пути реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группы минимум из семи спутников.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский поставил перед Минстратегпромом задачу вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" до конца 2021 года. Украина уже имела на орбите космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ "Сич-1", "Сич-2" и радиолокационного ДЗЗ "Океан-О". Они выводились в космос в период с 1995-го до 2011 года.

По материалам: Укринформ