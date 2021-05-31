Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон
Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон
31.05.2021 19:49
Укринформ
Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme X7 Max 5G.
Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.
Смартфон имеет 16,3-сантиметровый дисплей, имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, в устройстве установлена селфикамера в 16 Мп, а на обратной стороне есть еще три камеры в 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно.
Realme X7 Max 5G имеет также процессор Dimensity 1 200 и батарею с мощностью в 45 00 мегаампер в час.
Операционная память базовой модели равна 8 Гб, а внутренняя – 128 Гб.
Отмечается, что смартфон будет, в частности, доступен в черном и серебристом цветах. Стоимость одного базового экземпляра составляет 372 доллара США. Первые продажи запланированы на 4 июня.
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Как сообщал Укринформ, Redmi, который является брендом китайской компании Xiaomi, представил Redmi Note 10 Pro 5G.
По материалам: Укринформ