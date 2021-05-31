Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон

31.05.2021 19:49

Укринформ

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme X7 Max 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Смартфон имеет 16,3-сантиметровый дисплей, имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, в устройстве установлена ​​селфикамера в 16 Мп, а на обратной стороне есть еще три камеры в 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно.

Realme X7 Max 5G имеет также процессор Dimensity 1 200 и батарею с мощностью в 45 00 мегаампер в час.

Операционная память базовой модели равна 8 Гб, а внутренняя – 128 Гб.

Отмечается, что смартфон будет, в частности, доступен в черном и серебристом цветах. Стоимость одного базового экземпляра составляет 372 доллара США. Первые продажи запланированы на 4 июня.

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Как сообщал Укринформ, Redmi, который является брендом китайской компании Xiaomi, представил Redmi Note 10 Pro 5G.

По материалам: Укринформ