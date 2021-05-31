Технологии

LG представила геймерский 32-дюймовый монитор

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LG представила геймерский 32-дюймовый монитор

LG представила геймерский 32-дюймовый монитор

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31.05.2021 11:33

Укринформ

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. представила новый геймерский монитор 32GP850.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что диагональ стандартного экземпляра 32GP850 составит 32 дюйма (81,3 сантиметра). Монитор имеет высокое разрешение 2560х1440 пикселей и частоту обновления 180 Гц.

LG представила геймерский 32-дюймовый монитор

Стоимость монитора составит 720 долларов. В продажу в Южной Корее модель поступит на этой неделе.

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В мае LG Electronics Inc. ранее представила геймерский монитор диагональю 27 дюймов. Всего в компании уже 19 моделей таких мониторов с диагональю от 24 до 38 дюймов.

Фото: Yonhap

По материалам: Укринформ

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