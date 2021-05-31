Космический мусор повредил часть МКС

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31.05.2021 09:19

Укринформ

Кусок космического мусора, слишком маленький для отслеживания, повредил часть Международной космической станции, а именно – робототехническую руку Canadarm2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

Отмечается, что инструмент все еще работает, однако объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю стрелу.

Ученые не могут точно сказать, когда произошел инцидент. Впервые повреждения заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA и Канадское космическое агентство (CSA) работали вместе, чтобы получить подробные изображения и оценить ущерб.



Коллаж Science Alert

«Несмотря на влияние, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждение ограничено небольшой частью стрелы и теплового одеяла. Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции», – отметили канадские ученые.

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Издание отмечает, что хотя на этот раз МКС, похоже, повезло, проблема космического мусора усиливается. В прошлом году МКС пришлось трижды выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 км.

По данным Европейского космического агентства, примерно 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра сейчас вращаются вокруг Земли. Эта оценка не включает природную космическую пыль.

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Canadarm2 – система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS), разработанная CSA, – была неотъемлемой частью космической станции в течение 20 лет. Это многосуставная титановая роботизированная рука, которая помогает в обслуживании станции.

По материалам: Укринформ