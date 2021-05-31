Instagram изменил способ демонстрации контента после обвинений в цензуре

31.05.2021 19:11

Укринформ

Instagram изменил способ демонстрации контента после того, как соцсеть обвинили в подавлении пропалестинских сообщений во время недавнего конфликта в Секторе Газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

В историях приложение отдавало предпочтение оригинальному контенту, а не существующим, повторно публикуемым сообщениям, но теперь Instagram будет относиться к ним одинаково.

Во время недавнего конфликта в Газе платформы социальных сетей активно использовались для распространения сообщений поддержки с обеих сторон. Многие пропалестинские послания широко репостились, из-за чего их показывали в Instagram-ленте меньше, чем оригинальные посты.

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Как заявили в соцсети, система оказала «большее влияние, чем ожидалось» на некоторые типы постов. Но это был побочный эффект, а не попытка подвергнуть цензуре какую-либо конкретную точку зрения.

Фото: GETTY IMAGES

По материалам: Укринформ