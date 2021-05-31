Instagram изменил способ демонстрации контента после обвинений в цензуре
Instagram изменил способ демонстрации контента после обвинений в цензуре
31.05.2021 19:11
Укринформ
Instagram изменил способ демонстрации контента после того, как соцсеть обвинили в подавлении пропалестинских сообщений во время недавнего конфликта в Секторе Газа.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.
В историях приложение отдавало предпочтение оригинальному контенту, а не существующим, повторно публикуемым сообщениям, но теперь Instagram будет относиться к ним одинаково.
Во время недавнего конфликта в Газе платформы социальных сетей активно использовались для распространения сообщений поддержки с обеих сторон. Многие пропалестинские послания широко репостились, из-за чего их показывали в Instagram-ленте меньше, чем оригинальные посты.
Читайте также: Facebook разрешил пользователям скрывать лайки
Как заявили в соцсети, система оказала «большее влияние, чем ожидалось» на некоторые типы постов. Но это был побочный эффект, а не попытка подвергнуть цензуре какую-либо конкретную точку зрения.
Фото: GETTY IMAGES
По материалам: Укринформ