Hubble показал спиральную галактику в созвездии Овен

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31.05.2021 14:07

Укринформ

Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 691, которая находится в созвездии Овен.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель открыл галактику NGC 691 еще в 1786 году.

Сама эта галактика является одноименным членом группы галактик NGC 691, группы гравитационно-связанных галактик, расположенных на расстоянии примерно 120 миллионов световых лет от Земли.

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Отмечается, что за такими объектами как NGC 691Hubble наблюдает с помощью ряда фильтров. Каждый из этих фильтров позволяет свету определенной длины волны достигать WFC3.



Фото: ESA/Hubble & NASA

Затем изображения, которые были собраны с использованием разных фильтров, делаются цветными с помощью специальных программ, которые могут сделать четкий выбор, какой цвет лучше соответствует какому фильтру.

Комбинируя цветные изображения из отдельных фильтров, можно воспроизвести полноцветное изображение астрономического объекта.

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Таким образом, можно получить очень хорошее представление о природе и внешнем виде этих космических объектов.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 2276, которая находится в северном созвездии Цефей.

По материалам: Укринформ