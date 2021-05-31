Hubble показал спиральную галактику в созвездии Овен
Hubble показал спиральную галактику в созвездии Овен
Фото
31.05.2021 14:07
Укринформ
Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 691, которая находится в созвездии Овен.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.
Британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель открыл галактику NGC 691 еще в 1786 году.
Сама эта галактика является одноименным членом группы галактик NGC 691, группы гравитационно-связанных галактик, расположенных на расстоянии примерно 120 миллионов световых лет от Земли.
Читайте также: К Земле приближается астероид, который больше Эйфелевой башни – NASA
Отмечается, что за такими объектами как NGC 691Hubble наблюдает с помощью ряда фильтров. Каждый из этих фильтров позволяет свету определенной длины волны достигать WFC3.
Фото: ESA/Hubble & NASA
Затем изображения, которые были собраны с использованием разных фильтров, делаются цветными с помощью специальных программ, которые могут сделать четкий выбор, какой цвет лучше соответствует какому фильтру.
Комбинируя цветные изображения из отдельных фильтров, можно воспроизвести полноцветное изображение астрономического объекта.
Читайте также: Космический мусор повредил часть МКС
Таким образом, можно получить очень хорошее представление о природе и внешнем виде этих космических объектов.
Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 2276, которая находится в северном созвездии Цефей.
По материалам: Укринформ