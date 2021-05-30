Именем Ивана Пулюя назвали планету

30.05.2021 10:34

Укринформ

Именем уроженца Тернопольщины, выдающегося украинского физика, изобретателя Х-лучей Ивана Пулюя названа малая планета.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке известный ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский.

«Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN рабочей группы по вопросам номенклатуры небесных тел», – написал Шендеровский.

По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения выдающегося физика с мировым именем.

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Иван Пулюй родился в 1845 году в поселке Гримайлов на Тернопольщине. Ученый активно работал в области электротехники.

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За cконcтруированные электрические аппараты Пулюй в 1881 году получил дипломы на Всемирной электротехнической выставке в Париже. Возглавлял кафедру физики Немецкой высшей технической школы в Праге, где в 1903 году создал первую в Европе кафедру физики и электротехники. Иван Пулюй системно занимался фундаментальными исследованиями природы и свойств Х-лучей, которые со временем стали именоваться рентгеновскими вследствие того, что немецкий ученый Вильгельм Кондрад Рентген в декабре 1895 года опубликовал сообщение «О новом типе лучей», где, собственно, и шла речь об Х-излучениях. Однако еще 14 лет до этого уже существовала «лампа Пулюя», излучавшая такие лучи, и первая в мире рентгенограмма целого организма ребенка была сделана именно Иваном Пулюем.

По материалам: Укринформ