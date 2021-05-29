Сияющие облака на Марсе: ученые сделали открытие

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29.05.2021 22:29

Укринформ

Команда марсианского ровера Curiosity сделала открытие: облака, появляющиеся там раньше, чем обычно, находятся на большей высоте и состоят, судя по всему, из замороженного углекислого газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NASA.

«Если вы видите мерцающее облако пастельных оттенков, это потому, что все его частицы почти одинаковы по размеру. Обычно такое происходит сразу после того, как облака сформировались и увеличивались с одинаковой скоростью», – цитирует сотрудника Института космических наук в Боулдере Naked Science.

Марсианские облака в основном парят на высоте не более чем 60 километров и состоят из водяного льда. На Красной планете редко случаются пасмурные дни: облака обычно низкие и встречаются в районе экватора в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от светила по своей вытянутой орбите.

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Однако в 2019 году команда из Лаборатории реактивного движения NASA, работающая с марсоходом Curiosity, заметила облака, формирующиеся над горой Шарп в кратере Гейл раньше, чем ожидалось. Спустя два года ученым удалось не только снова застать это явление, но и получить его снимки. Спустя два года ученым удалось не только снова застать это явление, но и получить его снимки.

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Тонкие облака начали формироваться в конце января, причем на высоте более 60 километров. Их заполняли кристаллы льда, которые рассеивали свет от Солнца, в результате чего облака будто бы переливались. Поскольку они находились выше, чем обычно, специалисты предположили, что облака состоят не из водяного льда, а из замороженного углекислого газа (сухой лед).

Чтобы точно сказать, какие из недавних изображений Curiosity запечатлели облака из водяного льда, а какие — из сухого, потребуется еще некоторое время и новые цветные снимки с камеры марсохода. Они покажут кристаллическое мерцание облаков и определят их высоту: когда Солнце находится выше уровня облаков, кристаллы сухого льда сияют самым ярким светом, а когда светило опускается ниже, они теряют часть блеска.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ