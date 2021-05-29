Еврокомиссия начала диалог с TikTok, чтобы та устранила нарушения прав потребителей

Еврокомиссия начала диалог с TikTok, чтобы та устранила нарушения прав потребителей

29.05.2021 05:18

Укринформ

Европейская комиссия во взаимодействии с сетью национальных сетей защиты потребителей стран ЕС начала 28 мая формальный диалог с сетью TikTok для осмотра ее коммерческих практик и сетевой политики.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Явления, связанные с пандемией, в дальнейшем ускорили процессы цифрового развития. Это принесло с собой новые возможности, но также – новые риски, особенно для наиболее уязвимых потребителей. В Европейском Союзе запрещено использовать скрытую рекламу в баннерах и видео, предназначенные для детей и подростков. Диалог, который мы начали сегодня, должен помочь TikTok в выполнении правил ЕС по защите потребителей», — отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Как подчеркивается, эта формальная процедура была начата против сети TikTok после оповещения со стороны Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) в начале этого года о нарушениях прав потребителей, допускаемых TikTok. Среди таких нарушений были названы скрытый маркетинг, агрессивные рекламные технологии, применявшиеся к детям, и определенные положения в контрактных правилах TikTok и в ее сетевой политике, которые могут быть расценены как вредные или непонятные для потребителей.

С сегодняшнего дня TikTok имеет месяц для ответа на запрос Еврокомиссии и контакта с ней и структурами защиты потребителей, в частности, в Швеции и в Ирландии. Если в результате такого диалога недостатки не будут исправлены, организации по защите прав потребителей могут принять правовые меры по правовому принуждению администрации TikTok следовать правилам ЕС.

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Как сообщалось, Европейский Союз и его страны-члены проводят последовательную и целенаправленную политику по защите прав потребителей. Кроме вопросов справедливого маркетинга и соблюдения правил рыночной конкуренции, эта политика охватывает качество товаров и услуг, которые получают потребителей, в том числе – от ведущих интернет-платформ и систем электронных услуг. В случае несоответствия торговых практик правилам ЕС или по признакам картельного сговора для монополизации рынка, нарушающих права потребителей и ограничивающих их выбор, Еврокомиссия может применять против нарушителей правовые процедуры и накладывать ощутимые взыскания.

По материалам: Укринформ