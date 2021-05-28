Киевстар в этом году планирует покрыть 4G-интернетом почти 2 тысячи километров автодорог

Киевстар в этом году планирует покрыть 4G-интернетом почти 2 тысячи километров автодорог

28.05.2021 13:34

Укринформ

До начала следующего года национальный оператор мобильной связи «Киевстар» планирует покрыть скоростным Интернетом 4G почти 2 тыс. километров дорог общегосударственного значения.

Как передает Укринформ, об этом рассказал президент Киевстара Александр Комаров.

«По лицензионным договоренностям, мы должны покрыть все общегосударственные дороги до конца 2022 года. И это амбициозная задача. На сегодня уже обработан план перераспределения инвестиций, чтобы ускорить этот процесс. Компания нацелена на то, чтобы до начала 2022 года покрыть уже 1 830 километров дорог», – сказал Комаров.

По его словам, в ближайшее время высокоскоростным мобильным Интернетом четвертого поколения 4G (LTE) будут покрыты основные украинские дороги на 96-97%. Речь идет об автодорогах Киев – Харьков – Бахмут (575 км), Киев – Одесса (475 км), Киев – Львов – Чоп (614 км) и Днипро – Решетиловка (166 км).

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Также в планах компании – расширение зоны 4G- покрытия по всей территории Украины. Правда, пока в приоритете населенные пункты, расположенные вблизи дорог общегосударственного значения.

«Для того чтобы обеспечить всем без исключения мобильным абонентам высокое качество покрытия, нам важно поддерживать конструктивный диалог с государством во всех аспектах достижения этой стратегической цели», – добавил глава Киевстара.

Как сообщалось, в прошлом году операторы мобильной связи «Киевстар», «Vodafone Украина» и «Лайфселл» получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. По условиям лицензий, «большая тройка» должна обеспечить возможность получения услуг 4G в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 тыс. человек при условии покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ