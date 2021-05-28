Япония планирует отправить на Луну робота в форме бейсбольного мяча

Япония планирует отправить на Луну робота в форме бейсбольного мяча

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28.05.2021 12:20

Укринформ

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить луноход в форме бейсбольного мяча на Луну в 2022 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Японская компания Иspace доставит луноход с помощью посадочного аппарата Hakuto-R.

Робот диаметром 80 мм и весом 250 граммов сможет катиться по лунной поверхности на двух колесах. Однако он до сих пор находится на стадии разработки.

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«Трансформированный лунный робот будет чрезвычайно компактным и сверхлегким, он сможет двигаться в тяжелой лунной среде», – заявили в JAXA.

Главная цель этого лунохода – съемка фотографий и сбор данных о лунной пыли.

Как сообщал Укринформ, американские компании Lockheed Martin и General Motors договорились совместно разрабатывать луноход нового поколения для программы Artemis от NASA.

Фото: space.com

По материалам: Укринформ