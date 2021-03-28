Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках
Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках
28.03.2021 06:41
Укринформ
В Японии водителям экологически чистых автомобилей разрешат бесплатно парковаться в ряде национальных парков.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.
Соответствующее решение приняло министерство по делам окружающей среды Японии – в рамках усилий по популяризации транспортных средств, не выделяющих углекислый газ.
Как отмечается, оно вступит в силу уже в апреле.
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«Официальные представители сообщили, что бесплатная парковка будет доступна для электромобилей и автомобилей на топливных элементах на 16 автостоянках в 10 национальных парках и двух национальных садах», – указывается в публикации.
В ведомстве уточнили, что в национальных парках стоянки для эко-автомобилей будут бесплатными в течение всего рабочего дня.
По материалам: Укринформ