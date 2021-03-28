Технологии

Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках

Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках

28.03.2021 06:41

Укринформ

В Японии водителям экологически чистых автомобилей разрешат бесплатно парковаться в ряде национальных парков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Соответствующее решение приняло министерство по делам окружающей среды Японии – в рамках усилий по популяризации транспортных средств, не выделяющих углекислый газ.

Как отмечается, оно вступит в силу уже в апреле.

Читайте также: Ведущая японская нефтеперерабатывающая компания разрабатывает электрокар

«Официальные представители сообщили, что бесплатная парковка будет доступна для электромобилей и автомобилей на топливных элементах на 16 автостоянках в 10 национальных парках и двух национальных садах», – указывается в публикации.

В ведомстве уточнили, что в национальных парках стоянки для эко-автомобилей будут бесплатными в течение всего рабочего дня.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Полнолуние 28 марта: что нельзя делать и чем опасно

47 минут ago

Каждый пятый пенсионер получает меньше 2 тысяч в месяц — Пенсионный фонд

1 час ago

Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил первый выигрыш в отборе на ЧМ-2022

2 часа ago

Разумков созывает две внеочередные Рады 30 марта

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button