Японцам разрешат бесплатно парковать экоавтомобили в национальных парках

28.03.2021 06:41

Укринформ

В Японии водителям экологически чистых автомобилей разрешат бесплатно парковаться в ряде национальных парков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Соответствующее решение приняло министерство по делам окружающей среды Японии – в рамках усилий по популяризации транспортных средств, не выделяющих углекислый газ.

Как отмечается, оно вступит в силу уже в апреле.

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«Официальные представители сообщили, что бесплатная парковка будет доступна для электромобилей и автомобилей на топливных элементах на 16 автостоянках в 10 национальных парках и двух национальных садах», – указывается в публикации.

В ведомстве уточнили, что в национальных парках стоянки для эко-автомобилей будут бесплатными в течение всего рабочего дня.

По материалам: Укринформ