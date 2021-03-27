Свою цифровую грамотность теперь можно проверить в чат-боте

Свою цифровую грамотность теперь можно проверить в чат-боте

26.03.2021 19:52

Укринформ

Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Минцифры, Vodafone Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Координатор проектов ОБСЕ, разработали чат-бот в Teлеграме, который проводит экспресс-тестирование цифровых знаний – «Цифрограм. Твоя кибергигиена».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что интерактивный Teлеграм-бот позволяет не только быстро проверить уровень цифровой грамотности, но и получить новые знания, поскольку содержит разъяснения, подготовленные специалистами, к каждому вопросу. Чат-бот также позволяет поделиться полученным результатом с друзьями или коллегами.

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Первая версия чат-бота имеет тест на общие знания, в котором семь вопросов из разных сфер: безопасное пользование интернетом, социальные сети и мессенджеры, проверка достоверности информации, мобильное мошенничество и общая защита информации. Разработчики планируют периодически добавлять в чат-бот новые тесты и конкурсы.

Чтобы начать тест, пользователям необходимо быть зарегистрированными в мессенджере Teлеграм. Проект стал частью национальной инициативы «Европейская неделя цифровой грамотности в Украине», которую проводит Минцифра с партнерами.

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Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации в ноябре 2020 года запустило на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта" национальный тест на цифровую грамотность граждан «Цифрограм».

По материалам: Укринформ