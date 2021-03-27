Искусственный интеллект через «вебки» будет следить за работниками французского колл-центра

Искусственный интеллект через «вебки» будет следить за работниками французского колл-центра

27.03.2021 15:53

Укринформ

Компания со штаб-квартирой во Франции под названием Teleperformance, насчитывающая около 380 тысяч работников в 34 странах мира, будет использовать искусственный интеллект для мониторинга производительности работы из дому.

Об этом сообщает The Guardian, передает Укринформ.

В частности, камеры подключены к системе искусственного интеллекта, которые случайным образом сканируют нарушения правил работы во время смены. Если камера их обнаружит, то менеджер получит соответствующую фотографию, которая будет храниться до 20 дней.

Если работникам нужно оставить свое рабочее место, они должны нажать кнопку «режим перерыва» в приложении, чтобы объяснить, почему они идут – например, попить воды – и поэтому избежать сообщения о нарушении.

Принимать пищу во время смены нельзя, говорят сотрудники. Если система не обнаруживает какой-либо деятельности с помощью клавиатуры и щелчков мыши, она находится в режиме ожидания в течение определенного времени, а затем сообщает об этом руководителю.

В видео о системе веб-камер отмечается, что они сканируют рабочее место на наличие нарушений, среди которых – «отсутствие за рабочим столом», «выявление неактивного пользователя», «несанкционированное использование мобильного телефона» и присутствие другого лица, находящегося в зоне рабочего пространства.

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Камеры распознают лица, чтобы определить, сидит ли кто-то другой за столом. Персонал, работающий ночью, получает указания обеспечить достаточно мощное освещение на своем столе, чтобы камера могла видеть, что происходит.

Представитель Teleperformance заявил, что компания готова обсудить какую-либо обеспокоенность по поводу слежки за работниками и что система веб-камер предназначена для облегчения последствий изоляции, отсутствия командной работы.

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Французская компания Teleperformance – одна из крупнейших в мире поставщиков телефонных услуг, включая помощь клиентам, телемаркетинг и техническую поддержку.

Фото: Bernhard Classen/Alamy

По материалам: Укринформ