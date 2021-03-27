Британская ассоциация признала Украину ведущим IТ-направлением мира

27.03.2021 05:04

Укринформ

Британская организация Global Sourcing Association признала Украину лучшей страной мира для IТ-аутсорсинга.

Как передает Укринформ, такую информацию в Фейсбуке обнародовало посольство Украины в Великобритании.

"Global Sourcing Association объявила Украину победителем в ежегодной номинации Delivery Destination of the Year! Это очередное признание украинского IТ-сектора, укрепление нашего глобального бренда и серьезный аргумент для украинских компаний во время контактов с потенциальными британскими и другими иностранными заказчиками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно посольство имело честь представить достижения отечественной IТ-индустрии перед профессиональным жюри: "Для посольства это стало большой ответственностью, ведь заявка Украины и онлайн-выступление перед жюри оценивались представителями индустрии, байерами и поставщиками аутсорсинговых услуг, а также юридическими и консалтинговыми компаниями, работающими в отрасли".

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В дипмиссии подчеркнули, что "победа в единственной глобальной номинации – свидетельство успеха отрасли, которая стала настоящим драйвером украинской экономики в 2020 году".

"Также наши поздравления компании Ciklum International с победой в номинации Retail Project of the Year за разработку B2B маркетплейса для Metro, а также другим финалистам – компаниям N_іX и ELEKS, попавшим в шортлист", – указали в посольстве. И добавили, что экспорт IT-услуг из Украины в Великобританию в 2020 году вырос на 50%, достигнув $350 млн.

По материалам: Укринформ