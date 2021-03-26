В Швеции построят самый быстрый в мире электрический паром

В Швеции построят самый быстрый в мире электрический паром

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26.03.2021 10:34

Укринформ

Шведская компания Candela представила прототип электрического парома P-30, который станет самым быстрым в мире.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

12-метровое транспортное средство может перевозить до 30 пассажиров. В середине установлены два электродвигателя с мощностью по 60 кВт.

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Максимальная скорость парома не превышает 56 км в час, при этом его обычная скорость составляет от 37 км до 46 км в час.

Благодаря литиевой батарее в 180 кВт паром сможет на воде проехать более 111 км без подзарядки.

Отмечается, что первые тесты в море запланировано провести в 2022 году, а начало коммерческих перевозок ожидается в 2023 году.

«Наша цель – доказать, что наши электрические паромы на подводных крыльях намного дешевле, удобнее и намного универсальнее, чем обычные суда. Это не просто альтернатива другим судам, но и совершенно новая система общественного транспорта», – заявили в компании.

Фото: newatlas.com

По материалам: Укринформ