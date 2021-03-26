Технологии

В Китае показали новые снимки Марса

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В Китае показали новые снимки Марса

В Китае показали новые снимки Марса

Фото

26.03.2021 14:51

Укринформ

Китайское национальное космическое управление опубликовало снимки Марса, которые прислал первый китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1».

Как передает Укринформ, об этом сообщает CGTN в Твиттере. 

«Тяньвэнь-1» – космическая миссия по отправке Китаем на Марс трех космических аппаратов: орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода (ровера).

#BREAKING China National Space Administration releases two side images of Mars from its Tianwen-1 probe.

See pictures here! pic.twitter.com/ybaN39xDRj

— CGTN (@CGTNOfficial) March 26, 2021

23 июля 2020 года марсианский зонд «Тяньвэнь-1» был запущен с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань на юге Китая. Он вышел на орбиту вокруг Марса 10 февраля и выполнил две орбитальные корректировки 15 и 20 февраля.

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Миссия астробиологическая, то есть ее целью является поиск «жизни» на Марсе, а также исследование окружающей среды.

По материалам: Укринформ

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