В Японии тестируют беспилотный автомобиль-курьер
В Японии тестируют беспилотный автомобиль-курьер
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26.03.2021 04:32
Укринформ
Японская компания Rakuten и сеть супермаркетов Seiyu начали тестирование небольшого автономного автомобиля, который будет развозить приобретенные в онлайне продукты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в городе Йокосука.
Как отмечается, это транспортное средство разработано, чтобы доставлять людям продукты, приобретенные в интернете. Когда авто прибывает по определенному адресу, заказчику необходимо ввести пароль (полученный по электронной почте) – дверцы откроются, и можно будет забрать покупку.
Автомобиль оснащен камерами и сенсорами, которые помогают объезжать людей и преграды.
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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung будет предлагать в Ирландии доставку электронных устройств модели Samsung Galaxy дронами.
По материалам: Укринформ