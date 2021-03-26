В Японии тестируют беспилотный автомобиль-курьер

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26.03.2021 04:32

Укринформ

Японская компания Rakuten и сеть супермаркетов Seiyu начали тестирование небольшого автономного автомобиля, который будет развозить приобретенные в онлайне продукты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в городе Йокосука.

Как отмечается, это транспортное средство разработано, чтобы доставлять людям продукты, приобретенные в интернете. Когда авто прибывает по определенному адресу, заказчику необходимо ввести пароль (полученный по электронной почте) – дверцы откроются, и можно будет забрать покупку.

Автомобиль оснащен камерами и сенсорами, которые помогают объезжать людей и преграды.

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung будет предлагать в Ирландии доставку электронных устройств модели Samsung Galaxy дронами.

По материалам: Укринформ