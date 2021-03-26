Распознавание лиц: Япония расширит применение системы в аэропортах
Распознавание лиц: Япония расширит применение системы в аэропортах
26.03.2021 15:38
Укринформ
С июля этого года многие пассажиры в двух главных японских международных аэропортах смогут воспользоваться системой распознавания лиц, чтобы быстро пройти через обычные пункты проверок и направиться к выходу на посадку.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Отмечается, что в аэропорту Нарита вблизи Токио введут такую систему для международных рейсов, которые выполняют авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways.
В столичном аэропорту Ханэда система будет введена для международных рейсов нескольких авиакомпаний.
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Прежде всего пассажирам надо будет зарегистрировать изображение своего лица, а также фотографию в паспорте и данные посадочного талона в определенных терминалах регистрации.
После того, как они введут эти данные в систему, им не надо будет снова показывать свой посадочный талон или паспорт.
Вместо этого им надо будет просто посмотреть в камеру, чтобы пройти багажный контроль и проверку безопасности.
Как сообщал Укринформ, китайские ученые из Северо-Западного университета в городе Сиань разрабатывают технологию по распознаванию лица золотистых курносых обезьян.
По материалам: Укринформ