NASA показало «замороженные» дюны на Марсе

Фото

26.03.2021 13:01

Укринформ

Орбитальный аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter сделал фотографию песчаных дюн, находящихся на северной равнине Красной планеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте NASA.

Поле песчаных дюн в этом морозном кратере с диаметром 5 километров, который находится в высоких широтах северных равнин Марса. Некоторые дюны отделились от основного поля и, похоже, поднимаются по склону кратера.

Читайте также: В NASA рассказали о деталях первого полета вертолета на Марсе

Поверхность главного поля дюн характеризуется рядом многоугольных рисунков темного тона, которые могут быть следствием сезонных морозных процессов.

В нескольких дюнах, которые расположены на крутом склоне и направлены в направлении ветра, размещены узкие канавки, что может свидетельствовать о начале формирования оврага.

По данным Digital Trends, фотография была сделана месяц тому назад орбитальным аппаратом NASA – Mars Reconnaissance Orbiter.

Как сообщал Укринформ, астрономы опубликовали новое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 с магнитными полями, которые «крутятся» вокруг нее.

По материалам: Укринформ