BMW представила авто, которое разгоняется до 324 километров в час

BMW представила авто, которое разгоняется до 324 километров в час

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25.03.2021 10:29

Укринформ

Немецкая компания BMW представила новый мощный автомобиль 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car Buzz.

Авто имеет 4,4-литровый двойной турбодвигатель V8 мощностью 612 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм.

Отмечается, что 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe разгоняется до 96 км в час за 3,3 секунды, а его максимальная скорость 324 км в час.

Автомобиль будет доступен в двух цветах – голубом и зеленом.

Стоимость базовой модели – от 139 900 долларов США. Первые экземпляры ожидаются у американских дилеров уже в конце этой весны.

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Как сообщал Укринформ, британский автопроизводитель Bentley представил новый мощный автомобиль премиум-класса 2022 Continental GT Speed.

По материалам: Укринформ