BMW представила авто, которое разгоняется до 324 километров в час
BMW представила авто, которое разгоняется до 324 километров в час
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25.03.2021 10:29
Укринформ
Немецкая компания BMW представила новый мощный автомобиль 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Car Buzz.
Авто имеет 4,4-литровый двойной турбодвигатель V8 мощностью 612 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм.
Отмечается, что 2022 BMW Alpina B8 Gran Coupe разгоняется до 96 км в час за 3,3 секунды, а его максимальная скорость 324 км в час.
Автомобиль будет доступен в двух цветах – голубом и зеленом.
Стоимость базовой модели – от 139 900 долларов США. Первые экземпляры ожидаются у американских дилеров уже в конце этой весны.
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Как сообщал Укринформ, британский автопроизводитель Bentley представил новый мощный автомобиль премиум-класса 2022 Continental GT Speed.
По материалам: Укринформ