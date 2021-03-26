Apple скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом

Apple скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом

26.03.2021 13:25

Укринформ

Американская компания Apple с 2016 по 2020 год скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Global Data.

На втором месте находится Accenture, а тройку замыкает Google. Также в первую пятерку вошли Microsoft и Facebook.

По словам аналитика Global Data Ороджиоти Боссе, Apple приобрела за четыре года всего 25 ИИ-компаний. Вместе Apple, Google, Microsoft и Facebook приобрели 60 ИИ-компаний.

«Искусственный интеллект остается ключевым направлением для технических гигантов, и растущая конкуренция за доминирование в космосе привела к поглощениям среди этих ИИ-компаний», – добавил Боссе.

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Отмечается, что в числе топ-5 компании, которые приобрели больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом, четверо имеют штаб-квартиры в США. Только ирландская Accenture является единственной компанией не из США.

Как сообщал Укринформ,в Гарвардском университете разработали систему искусственного интеллекта PAWS (Помощник по защите дикой природы), которая предусматривает потенциальные маршруты, по которым будут двигаться браконьеры, на основе данных прошлых направлений.

Фото: EPA/UPG

По материалам: Укринформ