Apple может выпустить смарт-часы для любителей экстрима – Bloomberg

Apple может выпустить смарт-часы для любителей экстрима – Bloomberg

26.03.2021 16:19

Укринформ

Компания Apple рассматривает возможность выпуска модели Apple Watch с более прочным корпусом, рассчитанной для спортсменов, туристов и любителей экстремального отдыха.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что выход смарт-часов может готовиться в конце 2021 года или начале 2022-го.

Если это произойдет, часы дополнят линейку часов компании, в которой также представлены бюджетные Apple Watch SE и модели, выпущенные в коллаборации с Nike и модным домом Hermes.

Собеседники агентства рассказали, что в компании новую версию иногда называют Explorer Edition.

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Новая модель будет иметь такой же функционал, как и стандартные Apple Watch, но с повышенной устойчивостью к ударам и защитой, как у Casio G-Shock.

Представитель Apple от комментариев отказался.

Как сообщал Укринформ, американская компания Apple с 2016 до 2020 года скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ).

Фото: David Gray/Bloomberg

По материалам: Укринформ