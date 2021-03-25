Телескоп Horizon сделал новое изображение сверхмассивной черной дыры

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25.03.2021 11:46

Укринформ

Астрономы опубликовали новое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 с магнитными полями, которые «крутятся» вокруг нее.

Об этом сообщает MIT Technology Review, передает Укринформ.

В исследованиях, опубликованных в Astrophysical Journal, астрономы пересмотрели архив данных первого изображения и проанализировали движение поляризованного света вокруг объекта. Световые волны, как правило, колеблются в разных направлениях, но они могут поляризоваться магнитными полями, и это колебание ограничивается одной линейной плоскости. Свет отслеживает пределы магнитных полей черной дыры и создает более четкое изображение, чем в 2019 году.

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Магнитные поля формируют движение вещества вокруг черной дыры и ее закручивание. С изучением функционирования магнитных полей ученые могут лучше понять, как ведет себя материя вокруг черной дыры. Это поможет узнать, как появляются и растут сверхмассивные черные дыры.

Как пишет издание, телескоп Event Horizon 10 апреля 2019 года выпустил первое в истории изображение черной дыры. Ярко-оранжевый круг, расположенный на расстоянии 53 миллионов световых лет, фиксировали восемь радиообсерваторий на четырех отдельных континентах. Их комбинированное разрешение помогло заглянуть в центр M87 и увидеть свет от сверхгорячего газа и пыли, который кружит вокруг горизонта сверхмассивной черной дыры – точки невозврата, где гравитация черной дыры настолько мощная, что ни свет, ни материя не могут избежать попадания в нее.

По материалам: Укринформ