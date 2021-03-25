OnePlus представил два 5G-смартфона

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24.03.2021 12:07

Укринформ

Китайская компания OnePlus представила сразу два новых смартфона OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

В обеих моделях установлен процессор Snapdragon 888 от компании Qualcomm и батарея с мощностью в 4 500 мегаампер в час. Операционная память может составлять 8 или 12Гб, а внутренняя 128 или 256Гб. Также на обоих смартфонах есть поддержка 5G.

В то же время, OnePlus 9 Pro имеет 17-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением в 3216 х 1440 пикселей. На обратной стороне находятся четыре камеры в 50МПа, 48Мп, 8Мп и 2 Мп. Смартфон может снимать видео с поддержкой в ​​8К и с частотой в 30 кадров в секунду.

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Стоимость одного OnePlus 9 Pro составляет от 1069 долларов США.

А OnePlus 9 имеет 16,6-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением в 2400 х 1080 пикселей. У смартфона установлены три камеры на обратной стороне в 50 Мп, 48Мп и 2Мп соответственно. Устройство также имеет возможность снимать видео с поддержкой в ​​8К и с частотой в 30 кадров в секунду.

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Стоимость одного OnePlus 9 составляет от 729 долларов США.

Первые доставки ожидаются уже 26 марта.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Honor представила новый смартфон Honor V40 Lite и планшет Honor Tab 7.

Фото: OnePlus

По материалам: Укринформ