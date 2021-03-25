На станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-ая украинская антарктическая экспедиция

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25.03.2021 05:56

Укринформ

На станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-ая Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) – ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Об этом, как передает Укринформ, сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.

Команда снова самая молодая из всех предыдущих экспедиций, однако возглавил ее один из самых опытных украинских полярников.

"В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы – средний возраст участников был 37. В этом году в 26- ой УАЭ средний возраст еще меньше – почти 36, а самому молодому участнику в апреле исполняется 25 – то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании. Мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными", – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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В то же время руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" – ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годичная экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышало 8). Богдан также будет старшим членом команды и встретит на станции 49-й день рождения.

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина – биолог Оксана Савенко, которая уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

На “Академик Вернадский” отправилась 26-летняя украинская антарктическая экспедиция / Фото: НАНЦ

По материалам: Укринформ