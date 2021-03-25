Intel инвестирует $20 миллиардов в строительство новых фабрик

25.03.2021 12:49

Укринформ

Компания-производитель процессоров Intel построит две новые фабрики в Аризоне, США, за 20 миллиардов долларов, а также откроет новое производство Intel Foundry Services, где будут производить продукты для сторонних компаний.

Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.

Как пишет издание, новые инвестиции – часть стратегии компании по проектированию и производству продукции. Она состоит из трех частей: собственное производство Intel будет играть ключевую роль в производстве процессоров, привлечение внешних литейных производств, в частности TSMC, Samsung и GlobalFoundries, для изготовления продукции Intel. Кроме этого, создано отдельное подразделение литейного производства Intel Foundry Services, которое будет разрабатывать базовые чипы x86, Arm и RISC-V для внешних клиентов с использованием технологии.

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Литейные цеха Intel будут расположены в США и Европе – преимущество, которого нет у таких конкурентов, как TSMC. Среди партнеров Intel ряд ведущих компаний: IBM, Qualcomm, Microsoft и Google.

Отмечается, что Intel имеет сильных конкурентов, таких как AMD и Apple с процессорами серии M1, работающими на базе Arm. В то же время компания все еще опережает конкурентов, таких как TSMC, с точки зрения технологий производства.

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Как сообщалось, Intel – американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

По материалам: Укринформ