Технологии

Facebook разрабатывает приложение для заключенных

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Facebook разрабатывает приложение для заключенных

Facebook разрабатывает приложение для заключенных

25.03.2021 14:35

Укринформ

Компания Facebook работает над созданием приложения The Re-Entry для заключенных, которое поможет им адаптироваться в обществе после возвращения из тюрьмы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что реклама приложения The Re-Entry появилась в ленте некоторых пользователей соцсети Инстаграм, которая принадлежит Facebook.

Как пишет издание, пользователей просили протестировать приложение, которое может помочь в «подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества» и оставить отзыв.

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«Мы изучаем разные способы помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших программах», – заявили в компании.

Отмечается, что сейчас рекламу приложения убрали, поскольку оно предназначалось только для внутреннего тестирования, а обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.

Компания Facebook часто экспериментирует с идеями разных сервисов и приложений, которые впоследствии никогда не реализуются.

Ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг в июне прошлого года заявил, что хочет, чтобы Facebook начал «разработку продуктов для продвижения расовой справедливости».

По материалам: Укринформ

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