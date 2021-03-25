Для популяризации украинских стартапов запускают YouTube-проект

25.03.2021 19:18

Укринформ

Министерство цифровой трансформации запускает новый YouTube-проект для популяризации украинских стартапов Startup Club.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства в Телеграме.

Отмечается, что проект посвящен стартапам, каждый из которых в течение 140 секунд питчат лучшие эксперты и представители IT-комьюнити.

В первом видео эксперт по развитию стартап-экосистемы Антон Мельник оценивал питчи вместе с управляющим партнером инновационного парка Unit.City Константином Евтушенко и СЕО стартапа Reface Дмитрием Швецом. Первый ролик проекта уже можно посмотреть на YouTube.

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Ежемесячно на YouTube-канале "Дія" будет выходить новое видео с презентациями команд четырех стартапов. В Минцифры обещают не только рассказывать об участниках проекта, но и давать конструктивный фидбэк.

По материалам: Укринформ