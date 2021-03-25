Для исследования пещер на Луне начали тестировать работа

Для исследования пещер на Луне начали тестировать работа

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25.03.2021 13:45

Укринформ

Европейское космическое агентство (ESA) начало тестирование автономного робота DAEDALUS, предназначенного для исследования пещер на Луне.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Next Web.

Планируется, что 46-сантиметровый автономный робот DAEDALUS будет спущен в пещеру тросом, который будет выполнять функцию «Wi-FI адаптера» для передачи данных с середины пещер на Земле.

Установленные на роботе камеры и сенсоры будут использоваться для составления карты пещер, изучения окружающей среды и поиска остатков льда.

Агентство надеется найти ресурсы и места, которые могли бы приблизить человечество к построению поселения на Луне. В ESA считают, что пещеры на Луне могут обеспечить защиту от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур.

Как сообщал Укринформ, астрономы опубликовали новое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 с магнитными полями, которые «крутятся» вокруг нее.

Фото: Twitter daedalus-the-sphere и thenextweb.com

По материалам: Укринформ