Для исследования пещер на Луне начали тестировать работа
Для исследования пещер на Луне начали тестировать работа
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25.03.2021 13:45
Укринформ
Европейское космическое агентство (ESA) начало тестирование автономного робота DAEDALUS, предназначенного для исследования пещер на Луне.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Next Web.
Планируется, что 46-сантиметровый автономный робот DAEDALUS будет спущен в пещеру тросом, который будет выполнять функцию «Wi-FI адаптера» для передачи данных с середины пещер на Земле.
Установленные на роботе камеры и сенсоры будут использоваться для составления карты пещер, изучения окружающей среды и поиска остатков льда.
Агентство надеется найти ресурсы и места, которые могли бы приблизить человечество к построению поселения на Луне. В ESA считают, что пещеры на Луне могут обеспечить защиту от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур.
Как сообщал Укринформ, астрономы опубликовали новое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 с магнитными полями, которые «крутятся» вокруг нее.
Фото: Twitter daedalus-the-sphere и thenextweb.com
По материалам: Укринформ