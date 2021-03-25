«Дія City» обеспечит рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно – Федоров

25.03.2021 13:44

Укринформ

Специальный правовой режим для ІТ-отрасли «Дія City» позволит обеспечить рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Фейсбуке.

«Благодаря «Дія City» мы можем стать настоящей ІT-нацией. Это позволит увеличить количество ІT-работников в два раза (с 200 до 450 тысяч) в течение 4 лет. «Дія City» обеспечит рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно (сегодня это 20-30%), а также увеличит доходы ІT-отрасли до $16,5 млрд (в 2019 году – $6 млрд)», – написал Федоров.

Он добавил, что этот режим является добровольным, а ІT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалисты по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах «Дія City», получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.

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Как сообщал Укринформ, Минцифры в начале июня 2020 года анонсировало старт проекта «Дія City» – первой в мире виртуальной бизнес-страны. Цель проекта – создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации. В рамках спецрежима будут действовать: НДФЛ – 5% вместо 18%; Военный сбор – 1,5%; ЕСВ – 22% от МЗП; Налог на выведенный капитал – 9% вместо налога на прибыль (18%). Проект также предусматривает особые правовые условия, которые вводят дополнительные механизмы защиты собственности и прав резидентов.

Законопроект №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» был зарегистрирован в Верховной Раде в ноябре 2020 года.

По материалам: Укринформ