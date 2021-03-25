Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров
Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров
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24.03.2021 10:44
Укринформ
Автопроизводитель Bentley представил новый мощный автомобиль премиум-класса 2022 Continental GT Speed.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Car Buzz.
В середине установлен 6-литровый турбодвигатель W12 с мощностью в 650 лошадиных сил и крутящим моментом в 664 Нм.
Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров/Фото: Bentley
Седан разгоняется до 96 км в час за 3,5 секунды, а его максимальная скорость не превышает 335 км в час.
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Отмечается, что клиенты также смогут выбрать цвет обшивки салона из 15 вариантов.
Стоимость одного экземпляра 2022 Continental GT Speed стартует от 274 900 долл. США. Автомобиль будет доступен у дилеров позднее в течение этого года.
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Как сообщал Укринформ, немецкая компания BMW продемонстрировала, как будет выглядеть новый электрический седан BMW i4.
Фото: Bentley
По материалам: Укринформ