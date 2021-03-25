Технологии

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Фото

24.03.2021 10:44

Укринформ

Автопроизводитель Bentley представил новый мощный автомобиль премиум-класса 2022 Continental GT Speed.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car Buzz.

В середине установлен 6-литровый турбодвигатель W12 с мощностью в 650 лошадиных сил и крутящим моментом в 664 Нм.

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров/Фото: Bentley

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

Седан разгоняется до 96 км в час за 3,5 секунды, а его максимальная скорость не превышает 335 км в час.

Читайте также: Угроза пожара: Hyundai отзывает более 94 тысяч седанов

Отмечается, что клиенты также смогут выбрать цвет обшивки салона из 15 вариантов.

Стоимость одного экземпляра 2022 Continental GT Speed ​​стартует от 274 900 долл. США. Автомобиль будет доступен у дилеров позднее в течение этого года.

Читайте также: Kia представила седан на 300 «лошадей»

Как сообщал Укринформ, немецкая компания BMW продемонстрировала, как будет выглядеть новый электрический седан BMW i4.

Фото: Bentley

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Солнце и дождь: прогноз погоды на 25 марта

46 минут ago

«8 тысяч Зеленского». Президент зарегистрировал новый законопроект о помощи ФОПам

1 час ago

Турция обыграла Нидерланды в дебютной игре отбора на ЧМ-2022

2 часа ago

Внештатный советник Зеленского: Встреча с Байденом состоится после улучшения COVID-ситуации

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button