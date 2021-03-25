Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров

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24.03.2021 10:44

Укринформ

Автопроизводитель Bentley представил новый мощный автомобиль премиум-класса 2022 Continental GT Speed.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car Buzz.

В середине установлен 6-литровый турбодвигатель W12 с мощностью в 650 лошадиных сил и крутящим моментом в 664 Нм.

Bentley представил новый люксовый седан, разгоняющийся до 335 километров/Фото: Bentley

Седан разгоняется до 96 км в час за 3,5 секунды, а его максимальная скорость не превышает 335 км в час.

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Отмечается, что клиенты также смогут выбрать цвет обшивки салона из 15 вариантов.

Стоимость одного экземпляра 2022 Continental GT Speed ​​стартует от 274 900 долл. США. Автомобиль будет доступен у дилеров позднее в течение этого года.

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Как сообщал Укринформ, немецкая компания BMW продемонстрировала, как будет выглядеть новый электрический седан BMW i4.

Фото: Bentley

По материалам: Укринформ