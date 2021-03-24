В NASA рассказали о деталях первого полета вертолета на Марсе

В NASA рассказали о деталях первого полета вертолета на Марсе

Фото

24.03.2021 12:07

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует осуществить первый полет вертолета «Ingenuity Mars» на Красной планете не ранее 8 апреля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Точная дата первого полета «Ingenuity Mars» будет зависеть от погодных условий на Марсе, а также предполетных тестов..

В то же время, в NASA назвали три фактора, которые могут помешать этому полету: температура на Марсе, задержка с передачей сигнала и гравитация.

Температура на Красной планете может ночью понижаться до -90 градусов Цельсия, отчего электроника в самом вертолете может заморозиться.

Читайте также: Маск планирует, что его ракеты сядут на Марсе до 2030 года

Продолжительность передачи радиосигнала с Марса на Землю составляет в среднем 12,5 минут. Таким образом, 1,8-килограммовый «Ingenuity Mars» должен будет некоторое время самостоятельно летать без постороннего контроля со стороны инженеров американского ведомства.

Кроме того, Марс имеет только одну треть силы гравитационного притяжения Земли, а плотность атмосферы равна всего 1%.

Как сообщал Укринформ, марсоход «Perseverance» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли. С тех пор он прислал несколько удивительных изображений и звуков со своего места посадки.

Фото: newatlas.com

По материалам: Укринформ