В NASA рассказали о деталях первого полета вертолета на Марсе
В NASA рассказали о деталях первого полета вертолета на Марсе
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24.03.2021 12:07
Укринформ
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует осуществить первый полет вертолета «Ingenuity Mars» на Красной планете не ранее 8 апреля.
Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
Точная дата первого полета «Ingenuity Mars» будет зависеть от погодных условий на Марсе, а также предполетных тестов..
В то же время, в NASA назвали три фактора, которые могут помешать этому полету: температура на Марсе, задержка с передачей сигнала и гравитация.
Температура на Красной планете может ночью понижаться до -90 градусов Цельсия, отчего электроника в самом вертолете может заморозиться.
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Продолжительность передачи радиосигнала с Марса на Землю составляет в среднем 12,5 минут. Таким образом, 1,8-килограммовый «Ingenuity Mars» должен будет некоторое время самостоятельно летать без постороннего контроля со стороны инженеров американского ведомства.
Кроме того, Марс имеет только одну треть силы гравитационного притяжения Земли, а плотность атмосферы равна всего 1%.
Как сообщал Укринформ, марсоход «Perseverance» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли. С тех пор он прислал несколько удивительных изображений и звуков со своего места посадки.
Фото: newatlas.com
По материалам: Укринформ