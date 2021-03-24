Технологии

Tesla начала продавать электрокары за криптовалюту

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Tesla начала продавать электрокары за криптовалюту

Tesla начала продавать электрокары за криптовалюту

24.03.2021 11:21

Укринформ

Компания Tesla начала продажу электрических автомобилей за криптовалюту Bitcoin.

Об этом в Твиттере сообщил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск, передает Укринформ.

«Теперь вы можете купить Tesla за Bitcoin», – написал он.

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Маск добавил, что такая опция пока доступна на территории США, однако позднее в этом году она будет расширена и на другие страны мира.

По его словам, Tesla не будет конвертировать Bitcoin в фиатную валюту.

Bitcoin представляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру.

По материалам: Укринформ

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