Tesla начала продавать электрокары за криптовалюту
Tesla начала продавать электрокары за криптовалюту
24.03.2021 11:21
Укринформ
Компания Tesla начала продажу электрических автомобилей за криптовалюту Bitcoin.
Об этом в Твиттере сообщил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск, передает Укринформ.
«Теперь вы можете купить Tesla за Bitcoin», – написал он.
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Маск добавил, что такая опция пока доступна на территории США, однако позднее в этом году она будет расширена и на другие страны мира.
По его словам, Tesla не будет конвертировать Bitcoin в фиатную валюту.
Bitcoin представляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру.
По материалам: Укринформ